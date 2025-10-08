Catania, Pelligra svela i suoi sogni al Corriere della Sera: “Serie A e Coppe Europee. E vi dico perché ho scelto gli etnei…”

Ross Pelligra si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. Il patron del Catania ha parlato anche della sua squadra, dei suoi sogni, dei suoi obiettivi: “sono molto fiducioso, siamo terzi appena dietro a Salernitana e Benevento. Dopo un grande inizio siamo stati penalizzati da qualche infortunio, ma ora stiamo bene e vogliamo tornare al vertice. Il mio sogno è portare il Catania in A e nelle coppe europee, ma soprattutto poter dare ai bambini e alle bambine della città strutture adeguate che possano allontanarli dalla strada e affidarli al calcio, grande scuola di vita. Perché proprio il Catania? Da piccolo, anche se da lontano, lo seguivo con i miei nonni siciliani. Mi ha sempre fatto battere il cuore e sudare le mani. Nel 2022, nei giorni del fallimento, mi è bastato vedere alcuni video della squadra e dei tifosi. In un minuto ho presentato l’offerta. Questa è casa mia”.

Nell’intervista c’è anche spazio per Milan-Como in Australia, la sua terra. Un fatto storico, una prima assoluta per il calcio italiano. “Portare Milan-Como a Perth è stato un grandissimo colpo. Qui impazziscono per il soccer, l’immigrazione e le tante culture hanno aumentato la passione. L’Optus Stadium è il più grande della città, uno dei più moderni di tutta l’Australia. Ospita 60mila persone, tuttavia la capienza non basterà per accontentare tutti. In molti si stanno muovendo da Melbourne, Brisbane, Adelaide. Gli australiani sono abituati a farsi 3, 4 o 5 ore di aereo, per loro sono nulla. Ma stanno già arrivando richieste anche da Indonesia e Cina. È un evento che coinvolgerà Asia e Oceania, uno spot internazionale incredibile per la Lega serie A” ha aggiunto Pelligra.