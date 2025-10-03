Catania, operazione “Khalipha” da parte dei Carabinieri: sette arresti

L'inchiesta della Procura etnea e dei Carabinieri è stata chiamata "Khalipha", la quale ipotizza una serie di reati a vario titolo. I dettagli

arresti
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

I carabinieri di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone: sei in carcere una ai domiciliari. L’inchiesta della Procura etnea è stata chiamata “Khalipha“, la quale ipotizza a vario titolo tutti quei reati che vanno dall‘associazione per delinquere alla commissione di reati contro il patrimonio, per poi passare a rapina aggravata, lesioni personali e possesso di segni distintivi contraffatti e detenzione e porto illegale di armi e oggetti.

L’attiva investigazione è stata condotta tra novembre 2024 e giugno 2025 dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, coordinata dalla Procura di Catania, che ha richiesto ed ottenuto dal Gip le misure cautelari.

