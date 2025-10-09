Catania: nuovo casting per il film “L’Insabbiato”, la vera storia di Cosimo Cristina. Si cercano 300 figurazioni: i requisiti | INFO

Al via il casting per figuranti, una nuova produzione cinematografica, dal titolo, “L’Insabbiato”, il lungometraggio è stato presentato, quest’anno, al Festival di Cannes 2025. Inizio riprese previste, per novembre 2025. “L’Insabbiato”, la vera storia di Cosimo Cristina. Un film di Rosario Petix, tratto dal libro “Gli Insabbiati” di Luciano Mirone, con prefazione di Rita Borsellino. Un film dal tono drammatico e civile, che fonde realismo storico e tensione emotiva. Ambientato nella Sicilia degli anni “50 e “60, racconta una lotta personale contro il silenzio e la complicità. Lo stile visivo si ispira al neorealismo italiano, con palette desaturate, forti contrasti e cura scenografica.

Le info sul film

Tutte le info:

Brani d’epoca (Buscaglione, Rosa Balistreri, Modugno)

Musiche originali composte da Paolo Vivaldi.

Sonorità ambientali realistiche, per immergere lo spettatore nell’epoca.

“E’ la storia di Cosimo Cristina, un giovane giornalista siciliano che, negli anni ’50, cerca la verità dietro il potere mafioso e le collusioni del suo paese. La sua inchiesta lo porterà a sfidare i silenzi più pericolosi. Una storia vera, dimenticata troppo a lungo, che torna, oggi, per scuotere le coscienze”. “L’Insabbiato” è un film di denuncia, ma anche un atto d’amore verso il giornalismo, la memoria storica e la verità. Un’opera pensata per cinema, festival, scuole, incontri con studenti e percorsi educativi.

A rendere possibile questa ennesima avventura cinematografica, di portare i casting pure in Sicilia, è stata la società CinemaSet che, grazie alla sua co-produzione in questo progetto filmico, ha coinvolto i suoi colleghi, a organizzarli pure in Sicilia, precisamente a Catania, città nativa del produttore Antonio Chiaramonte, per valorizzare e dare la possibilità di inserimento a tanti artisti siciliani di poter mostrare il proprio talento.

Requisiti

Si cercano 300 figurazioni. Ecco i requisiti per il casting:

Età: dai 20 ai 70 anni

Uomini e donne di tutte le etnie

n° Documenti richiesti: