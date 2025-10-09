Catania, interventi per quasi 10 milioni per lavori sulle strade provinciali. Anzalone (FI): “manteniamo l’impegno per il recupero della viabilità”

Sono otto i progetti, per un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro, destinati alla riqualificazione di diverse strade provinciali della Città metropolitana di Catania. L’ente ha presentato gli interventi alla Regione Siciliana nell’ambito del Piano da 55 milioni varato dalla Giunta Schifani.

Lo rende noto il consigliere provinciale Ninni Anzalone, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Minoriti, assieme ai consiglieri azzurri Roberto Barbagallo, Melania Miraglia, Antonio Montemagno. “Abbiamo individuato con il sindaco metropolitano Enrico Trantino e il Settore Tecnico alcune arterie strategiche che potranno essere risanate usando il piano da 55 milioni della Regione. Gli interventi interesseranno l’area pedemontana, l’Acese e il Calatino. Ora sarà Palermo a erogare i fondi una volta completate le istruttorie. Manteniamo così l’impegno a rilanciare la Città metropolitana e, finalmente, a investire sulla nostra viabilità, come chiedono da anni i cittadini”.

Nel dettaglio, ciascun progetto prevede un investimento di circa 1,2 milioni di euro, per interventi a vario titolo su pavimentazione, messa in sicurezza e segnaletica nelle seguenti arterie: