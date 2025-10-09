Catania, importante collaborazione tra l’UniCT ed il Museum of Cultural History dell’Università di Oslo

La ricerca è stata presentata al recente Congresso Nazionale Congiunto della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia e della Società Geologica Italiana, tenutosi a Padova! “In occasione del congresso congiunto SIMP-SGI 2025 si è scelto di presentare una ricerca che coniuga innovazione scientifica e attenzione per il patrimonio culturale. L’obiettivo, in particolare, è quello di sviluppare materiali di restauro capaci di integrarsi con le ceramiche archeologiche, garantendo compatibilità, reversibilità e rispetto dell’originale.”

“Lo studio, nato dalla collaborazione tra l’Università di Catania ed il Museum of Cultural History dell’Università di Oslo, ha portato alla realizzazione di geopolimeri a base di metacaolino e pigmentati con diverse tipologie di terre e ocre.”Lo ha affermato Antonella Bertino, dottoranda in Scienze per il Patrimonio e la Produzione Culturale dell’Università di Catania. Lo studio è stato presentato al recente Congresso Nazionale Congiunto della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia e della Società Geologica Italiana, in corso a Padova.

Si tratta di materiali che, grazie alla colorazione già integrata, permettono di ottenere un risultato visivamente armonioso con i reperti, evitando ritocchi pittorici successivi. Accanto alla sintesi dei materiali, la ricerca ha definito un protocollo d’applicazione tale da garantire la reale applicabilità dei geopolimeri pigmentati in contesti di restauro. Attraverso prove preliminari su ceramiche moderne è stato messo a punto un metodo che consente di intervenire in modo rapido, efficace e soprattutto reversibile, in perfetta linea con i principi del restauro contemporaneo.

Questa ricerca mostra come sia possibile sviluppare soluzioni sempre più sostenibili e performanti per la conservazione dei beni culturali e mette in evidenza il valore del lavoro interdisciplinare. Solo il dialogo tra competenze che uniscono la conoscenza dei materiali, le tecniche di restauro e le scienze della conservazione può infatti assicurare interventi realmente efficaci e durevoli, capaci di preservare a lungo testimonianze di inestimabile valore!” concludono.