Catania, frizione tra Lega e il Sindaco Trantino: il deputato Sudano difende i consiglieri Barresi e Parisi

“Sorprendono e stupiscono le parole del sindaco di Catania Enrico Trantino sugli ingressi nella Lega dei consiglieri Andrea Barresi e Paola Parisi. A che tipo di “risultato immediato” allude? Perché chi entra nella Lega dovrebbe farlo per mero interesse individuale secondo il Sindaco, e invece chi approda in Fratelli d’Italia è mosso da profonda motivazione ideale? Ovviamente la scelta dei consiglieri Barresi e Parisi poggia su basi prettamente politiche come hanno già spiegato in più occasioni. Non voglio addentrami in vicende di un altro partito ma non è colpa della Lega se i dissapori interni hanno allontanato alcuni militanti. Dal sindaco di Catania ci saremmo aspettati maggiore rispetto per chi siede in Consiglio e sostiene lealmente la sua maggioranza a Palazzo degli Elefanti”. Lo afferma il deputato della Lega Valeria Sudano, commissario provinciale del partito a Catania.