Catania, Forza Italia rafforza la sua presenza ad Aci Sant’Antonio con l’adesione del consigliere Alfio Puglisi

Torna la rappresentanza di Forza Italia Consiglio Comunale di Aci Sant’Antonio nel catanese, grazie all’adesione del consigliere Alfio Puglisi, tra i più votati e longevi amministratori nel Comune del carretto siciliano. A darne notizia il deputato forzista Salvo Tomarchio, che sottolinea come “sempre più amministratori e cittadini apprezzano la coerenza della linea politica del Segretario nazionale Tajani e l’azione di buongoverno del Presidente Schifani.”

“Tutto questo agevola il nostro impegno quotidiano per far crescere Forza Italia nel territorio catanese. Ringrazio il Consigliere Puglisi per la fiducia, la sua esperienza sarà un valore aggiunto per la nostra squadra. Da più di un anno registriamo costanti richieste di adesione: l’obiettivo di vedere Forza Italia primo partito in Provincia di Catania non è più un tabù” aggiunge.

Soddisfatto anche il consigliere Puglisi, per il quale “si tratta di un naturale ritorno a casa. Dopo alcuni anni in cui non avevo più condiviso la linea del partito a Catania, l’entusiasmo e il costante lavoro sul territorio dell’on. Tomarchio mi hanno convinto. Il nuovo corso che sta tracciando dentro il partito sta facendo di Forza Italia una presenza sempre più protagonista. Da oggi difendiamo con ancora più determinazione le istanze dei nostri concittadini”.