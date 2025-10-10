Catania: finanziamento di oltre 2,1 milioni di euro per il miglioramento sismico del Palazzo Municipale di Belpasso

La città di Belpasso ha ufficialmente ottenuto un finanziamento di € 2.128.218,75 per l’intervento di miglioramento sismico del Palazzo Municipale. Il decreto di concessione è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, a valere sulle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico.

“Abbiamo ottenuto la certezza del finanziamento di oltre 2,1 milioni di euro per il miglioramento sismico del nostro Palazzo di Città. Questa notizia, che avevamo anticipato tempo fa e che ora è ufficiale, è il risultato concreto di un lavoro di programmazione, concretezza e visione che stiamo portando avanti per Belpasso. Il Municipio non è un semplice edificio. È il Palazzo di tutti i cittadini, il ‘tempio’ in cui si esercita la democrazia e in cui i servizi vengono erogati. È un palazzo monumentale che, grazie a questo intervento, potremo consegnare alle generazioni future. Questo è un passo fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e per la tutela del nostro patrimonio storico e istituzionale”, dichiara il Sindaco, Carlo Caputo.

“Desidero esprimere un enorme grazie a tutti coloro che credono nel valore della programmazione e dei risultati concreti. Un ringraziamento speciale va al team di tecnici del Comune che ha collaborato al raggiungimento di questo importante risultato, e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per aver messo a disposizione questa opportunità, con in testa il Direttore Generale, Ing. Salvo Cocina.” L’intervento è già stato programmato nel bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, e l’importo complessivo assegnato al Comune di Belpasso ammonta a € 2.128.218,75. Decreto di concessione (D.D.G. n. 931 del 30.09.2025).