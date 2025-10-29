Catania, disposizione per la commemorazione dei defunti del Cimitero Acquicella | INFO UTILI

In vista della commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale di Catania ha adottato misure straordinarie per garantire sicurezza, ordine e accessibilità al Cimitero di Acquicella, di seguito tutte le informazioni utili su orari, mezzi che possano accedere all’interno del cimitero e sul servizio navetta disposto dal Comune per l’occasione:

Orari di apertura: Cimitero: venerdì, sabato e domenica dalle 7:00 alle 17:00;

Cimitero: venerdì, sabato e domenica dalle 7:00 alle 17:00; Confraternite: Venerdì: 8:00 – 12:00; Sabato e domenica: 8:00 – 17:00; Viabilità e accessi (31 ottobre – 2 novembre)

Divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto taxi) in:

Viale della Regione (tra via Calliope e via Acquicella)

Via Acquicella (primo varco nord)

Sospesi tutti i permessi di ingresso veicolare nell’area pedonale del Cimitero.

L’ingresso dei mezzi destinati al trasporto di persone con disabilità è consentito solo l’1 e il 2 novembre, dalle 14:00 fino a chiusura, secondo le seguenti modalità:

Se titolari di patente speciale: accesso al solo veicolo condotto

Se non conducenti: accesso a un veicolo con un solo accompagnatore

Servizio navetta gratuito:

31 ottobre: 8:30 – 14:30

1 e 2 novembre: 7:30 – 17:30

Collegamento tra parcheggio Divino Amore e interno del Cimitero. Accesso mezzi funebri e tumulazioni:

Solo il 31 ottobre, dalle 7:00 alle 14:00. Ingresso da via Acquicella, uscita da via Madonna del Divino Amore.

Trasporto pubblico potenziato (AMTS):

Incremento corse linee 523, 642, 830

Riattivazione linee: