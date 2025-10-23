Catania, colpo al Clan “Attanasio”: la DIA sequestra beni dal valore di un milione di euro | DETTAGLI

In particolare sono state sottoposte a provvedimento ablativo le quote sociali di una società siracusana attiva nel settore della ristorazione

La Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a seguito di complesse e articolate indagini di carattere economico-patrimoniale, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro, emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – nei confronti di un soggetto ritenuto contiguo al noto clan mafioso “ATTANASIO” di Siracusa.

In particolare, il Tribunale etneo ha disposto su proposta congiunta del Procuratore distrettuale e del Direttore della DIA, il sequestro di beni riconducibili al proposto, cl. 1979, attualmente detenuto a seguito di recente condanna per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis co. 1, 2, 4 e 6 c.p., per aver fatto parte del predetto sodalizio mafioso. Gli accertamenti hanno evidenziato l’assenza, in capo al proposto e ai suoi congiunti, di risorse lecite idonee a giustificare gli investimenti effettuati e, nel contempo, una generalizzata sproporzione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio posseduto.

Il decreto di sequestro, eseguito da personale della Direzione Investigativa Antimafia di Catania, ha permesso di porre i sigilli a beni a vario titolo riconducibili all’odierno prevenuto, per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. In particolare sono state sottoposte a provvedimento ablativo le quote sociali di una società siracusana attiva nel settore della ristorazione.

