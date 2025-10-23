Catania, colpo al Clan “Attanasio”: la DIA sequestra beni dal valore di un milione di euro | DETTAGLI

La Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a seguito di complesse e articolate indagini di carattere economico-patrimoniale, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro, emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – nei confronti di un soggetto ritenuto contiguo al noto clan mafioso “ATTANASIO” di Siracusa.

In particolare, il Tribunale etneo ha disposto su proposta congiunta del Procuratore distrettuale e del Direttore della DIA, il sequestro di beni riconducibili al proposto, cl. 1979, attualmente detenuto a seguito di recente condanna per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis co. 1, 2, 4 e 6 c.p., per aver fatto parte del predetto sodalizio mafioso. Gli accertamenti hanno evidenziato l’assenza, in capo al proposto e ai suoi congiunti, di risorse lecite idonee a giustificare gli investimenti effettuati e, nel contempo, una generalizzata sproporzione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio posseduto.

Il decreto di sequestro, eseguito da personale della Direzione Investigativa Antimafia di Catania, ha permesso di porre i sigilli a beni a vario titolo riconducibili all’odierno prevenuto, per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. In particolare sono state sottoposte a provvedimento ablativo le quote sociali di una società siracusana attiva nel settore della ristorazione.