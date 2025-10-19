Catania, che spettacolo: capolista Salernitana KO davanti ai 18 mila del “Massimino”, ora la vetta è a un passo!

Una schiacciasassi. In casa, quasi perfetto. Il Catania vive il pomeriggio perfetto e batte la capolista Salernitana davanti a un “Massimino” vestito a festa, con oltre 18.500 spettatori. La squadra di Toscano si conferma letale tra le mura amiche, dove ha ottenuto cinque vittorie e un solo pari, segnando ben 14 reti e subendone zero (!). In Sicilia cade anche la squadra granata, che detiene la prima posizione insieme al Benevento (prossimo avversario del Catania). Ora gli etnei sono terzi a un solo punto dalle due campane di testa.

La vittoria è decisamente meritata. Spirito aggressivo e battagliero sin da subito, per la compagine rossoblu. Ci teneva, Toscano, che alla vigilia aveva detto: “l’abbiamo preparata esattamente come quella di Giugliano”, spiegando che non è l’avversario o la classifica a determinare l’approccio al match. E infatti l’approccio e lo stesso. E premia il Catania, che dopo diverse prove del gol passa alla mezz’ora con una spettacolare punizione dai 30 metri di Cicerelli, che è passato dall’essere in dubbio, all’essere disponibile, fino alla titolarità e al gol del vantaggio. Nella ripresa il copione non cambia di molto: il Catania gestisce, va alla ricerca del raddoppio e lo trova pure, con Forte: lo Squalo fa 2-0 all’ora di gioco e chiude difatti i giochi. La Salernitana, infatti, trova pochi varchi, perché il Catania li chiude rinsalda il risultato e può festeggiare un’importante vittoria al triplice fischia.

Risultati 10ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 18 ottobre

Ore 14.30

Casarano-Foggia 0-2

Crotone-Monopoli 0-1

Sorrento-Cosenza 2-2

Ore 17.30

Latina-Giugliano 0-1

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30

Casertana-Siracusa 1-0

Ore 14.30

Atalanta U23-Trapani 2-0

Benevento-Potenza 2-0

Catania-Salernitana 2-0

Ore 17.30

Audace Cerignola-Cavese

Ore 20.30

Altamura-Picerno

Classifica Serie C Girone C

Benevento 22 Salernitana 22 Catania 21 Casarano 18 Crotone 17 Cosenza 16 Monopoli 15 Casertana 14 Potenza 13 Latina 12 Sorrento 11 Atalanta U23 11 Audace Cerignola 10* Foggia 10 Picerno 9* Giugliano 9 Trapani 8 (-8) Altamura 8* Cavese 5* Siracusa 3

*1 partita in meno

Prossimo turno, 11ª giornata

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Altamura

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23-Picierno

Cavese-Crotone

Ore 17:30

Siracusa-Casarano

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani-Cerignola

Ore 14:30

Catania-Benevento

Cosenza-Potenza

Ore 17:30

Monopoli-Giugliano

Sorrento-Latina

Ore 20:30

Salernitana-Casertana