Catania, che spettacolo: capolista Salernitana KO davanti ai 18 mila del “Massimino”, ora la vetta è a un passo!

Una schiacciasassi. In casa, quasi perfetto. Il Catania vive il pomeriggio perfetto e batte la capolista Salernitana davanti a un “Massimino” vestito a festa, con oltre 18.500 spettatori. La squadra di Toscano si conferma letale tra le mura amiche, dove ha ottenuto cinque vittorie e un solo pari, segnando ben 14 reti e subendone zero (!). In Sicilia cade anche la squadra granata, che detiene la prima posizione insieme al Benevento (prossimo avversario del Catania). Ora gli etnei sono terzi a un solo punto dalle due campane di testa.
La vittoria è decisamente meritata. Spirito aggressivo e battagliero sin da subito, per la compagine rossoblu. Ci teneva, Toscano, che alla vigilia aveva detto: “l’abbiamo preparata esattamente come quella di Giugliano”, spiegando che non è l’avversario o la classifica a determinare l’approccio al match. E infatti l’approccio e lo stesso. E premia il Catania, che dopo diverse prove del gol passa alla mezz’ora con una spettacolare punizione dai 30 metri di Cicerelli, che è passato dall’essere in dubbio, all’essere disponibile, fino alla titolarità e al gol del vantaggio. Nella ripresa il copione non cambia di molto: il Catania gestisce, va alla ricerca del raddoppio e lo trova pure, con Forte: lo Squalo fa 2-0 all’ora di gioco e chiude difatti i giochi. La Salernitana, infatti, trova pochi varchi, perché il Catania li chiude rinsalda il risultato e può festeggiare un’importante vittoria al triplice fischia.
Risultati 10ª Giornata Serie C Girone C
Sabato 18 ottobre
Ore 14.30
Casarano-Foggia 0-2
Crotone-Monopoli 0-1
Sorrento-Cosenza 2-2
Ore 17.30
Latina-Giugliano 0-1
Domenica 19 ottobre
Ore 12.30
Casertana-Siracusa 1-0
Ore 14.30
Atalanta U23-Trapani 2-0
Benevento-Potenza 2-0
Catania-Salernitana 2-0
Ore 17.30
Audace Cerignola-Cavese
Ore 20.30
Altamura-Picerno
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 22
- Salernitana 22
- Catania 21
- Casarano 18
- Crotone 17
- Cosenza 16
- Monopoli 15
- Casertana 14
- Potenza 13
- Latina 12
- Sorrento 11
- Atalanta U23 11
- Audace Cerignola 10*
- Foggia 10
- Picerno 9*
- Giugliano 9
- Trapani 8 (-8)
- Altamura 8*
- Cavese 5*
- Siracusa 3
*1 partita in meno
Prossimo turno, 11ª giornata
Venerdì 24 ottobre
Ore 20:30
Foggia-Altamura
Sabato 25 ottobre
Ore 14:30
Atalanta U23-Picierno
Cavese-Crotone
Ore 17:30
Siracusa-Casarano
Domenica 26 ottobre
Ore 12:30
Trapani-Cerignola
Ore 14:30
Catania-Benevento
Cosenza-Potenza
Ore 17:30
Monopoli-Giugliano
Sorrento-Latina
Ore 20:30
Salernitana-Casertana