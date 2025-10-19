Catania, che spettacolo: capolista Salernitana KO davanti ai 18 mila del “Massimino”, ora la vetta è a un passo!

Il Catania vive il pomeriggio perfetto e batte la capolista Salernitana davanti a un "Massimino" vestito a festa, con oltre 18.500 spettatori. La squadra di Toscano si conferma letale tra le mura amiche

esultanza catania

Una schiacciasassi. In casa, quasi perfetto. Il Catania vive il pomeriggio perfetto e batte la capolista Salernitana davanti a un “Massimino” vestito a festa, con oltre 18.500 spettatori. La squadra di Toscano si conferma letale tra le mura amiche, dove ha ottenuto cinque vittorie e un solo pari, segnando ben 14 reti e subendone zero (!). In Sicilia cade anche la squadra granata, che detiene la prima posizione insieme al Benevento (prossimo avversario del Catania). Ora gli etnei sono terzi a un solo punto dalle due campane di testa.

La vittoria è decisamente meritata. Spirito aggressivo e battagliero sin da subito, per la compagine rossoblu. Ci teneva, Toscano, che alla vigilia aveva detto: “l’abbiamo preparata esattamente come quella di Giugliano”, spiegando che non è l’avversario o la classifica a determinare l’approccio al match. E infatti l’approccio e lo stesso. E premia il Catania, che dopo diverse prove del gol passa alla mezz’ora con una spettacolare punizione dai 30 metri di Cicerelli, che è passato dall’essere in dubbio, all’essere disponibile, fino alla titolarità e al gol del vantaggio. Nella ripresa il copione non cambia di molto: il Catania gestisce, va alla ricerca del raddoppio e lo trova pure, con Forte: lo Squalo fa 2-0 all’ora di gioco e chiude difatti i giochi. La Salernitana, infatti, trova pochi varchi, perché il Catania li chiude rinsalda il risultato e può festeggiare un’importante vittoria al triplice fischia.

Risultati 10ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 18 ottobre

Ore 14.30
Casarano-Foggia 0-2
Crotone-Monopoli 0-1
Sorrento-Cosenza 2-2

Ore 17.30
Latina-Giugliano 0-1

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30
Casertana-Siracusa 1-0

Ore 14.30
Atalanta U23-Trapani 2-0
Benevento-Potenza 2-0
Catania-Salernitana 2-0

Ore 17.30
Audace Cerignola-Cavese

Ore 20.30
Altamura-Picerno

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 22
  2. Salernitana 22
  3. Catania 21
  4. Casarano 18
  5. Crotone 17
  6. Cosenza 16
  7. Monopoli 15
  8. Casertana 14
  9. Potenza 13
  10. Latina 12
  11. Sorrento 11
  12. Atalanta U23 11
  13. Audace Cerignola 10*
  14. Foggia 10
  15. Picerno 9*
  16. Giugliano 9
  17. Trapani 8 (-8)
  18. Altamura 8*
  19. Cavese 5*
  20. Siracusa 3

*1 partita in meno

Prossimo turno, 11ª giornata

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Altamura

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23-Picierno
Cavese-Crotone

Ore 17:30

Siracusa-Casarano

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani-Cerignola

Ore 14:30

Catania-Benevento
Cosenza-Potenza

Ore 17:30

Monopoli-Giugliano
Sorrento-Latina

Ore 20:30

Salernitana-Casertana

