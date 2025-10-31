Catania, che peccato! Sfiorato il colpo a Caserta: Liotti punisce il suo ex allenatore Toscano al 98′, finisce 2-2

Poteva essere l’ennesima settimana perfetta. Era già quella dei rinnovi, di Torre del Grifo definitiva, quella che aveva sancito la forza della squadra dopo i successi contro le due contendenti Salernitana e Benevento. E invece al Catania, nonostante tutto, resta l’amaro in bocca. A Caserta, nell’anticipo del girone C di Serie C, finisce 2-2. Il rimpianto, però, è per il minuto in cui è pervenuto il pari locale: al 98’… La squadra di Toscano ha pregustato una vittoria che è svanita praticamente a tempo scaduto, dopo aver giocato un primo tempo dominante e dopo essere passata in vantaggio di nuovo nella ripresa. Il “delitto”, però, è nell’espulsione di Ierardi all’85’ per fallo di reazione, episodio che ha determinato un finale in sofferenza e anche infinito.

La partita

Il primo tempo è molto vivace, aperto, con occasioni da entrambe le parti. Dopo qualche minuto, subito una richiesta di FVS della Casertana per un rigore, poi non assegnato. E’ la prova generale per la prima occasione locale, con Vano. Poi, però, sale in cattedra il Catania e sfiora il vantaggio con una doppia occasione nel giro di due minuti, entrambe ad opera di Cicerelli: prima su punizione, poi dopo uno scambio con Celli. Un minuto dopo, al 21′, il gol arriva, ma è annullato: Lunetta mette dentro, però è fuorigioco. Poco male, la rete arriva alla mezz’ora, con Di Tacchio bravo a concludere su assist di Lunetta. Premiati dieci minuti del Catania devastanti, con quattro chance importanti, incluso il gol. E’ 0-1. Lo svantaggio non tramortisce i padroni di casa, anzi. Tre minuti dopo il gol, la Casertana perviene al pari con Vano, ma anche qui è fuorigioco. Pure in questo caso, a rete annullata segue gol valido: al 35′, infatti, Proia fa 1-1 di testa su corner. Si chiude così, sul pari, un primo tempo bello e intenso.

Come prevedibile, dopo tanta intensità nel primo tempo, nella ripresa i ritmi si abbassano, le emozioni sono molte di meno e a farla da padrona sono qualche giallo di troppo e le sostituzioni. Nel momento più tranquillo, però, il Catania trova il modo di sferzare il colpo potenzialmente letale. E lo fa con uno dei giocatori di maggior qualità: Donnarumma, dopo una gran giocata, e l’assist di Caturano, mette infatti dentro per l’1-2. A venti minuti dal termine, etnei di nuovo avanti e virtualmente primi. Il finale, però, si accende: un rosso a Ierardi, per fallo di reazione in un momento delicato, complica i piani dei siciliani, che restano in dieci a cinque dal triplice fischio e con sette di recupero. Al terzo dell’extra time, Vano va ancora vicinissimo al gol. Gol dei padroni di casa che comunque arriva, su rigore, assegnato al 94′: dal dischetto va Daniele Liotti, che segna e fa uno scherzetto amaro al suo ex allenatore Toscano (ai tempi della Reggina) quando ormai l’orologio segnava il 98′.

Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 31 ottobre

Ore 20:30

Casertana-Catania 2-2

Picerno-Cavese 2-2

Sabato 1 Novembre

Ore 14:30

Altamura-Cosenza

Audace Cerignola-Atalanta U23

Casarano-Monopoli

Domenica 2 Novembre

Ore 14:30

Crotone-Trapani

Potenza-Foggia

Ore 17:30

Giugliano-Siracusa

Latina-Salernitana

Ore 20:30

Benevento-Sorrento

Classifica Serie C Girone C

Catania 25* Salernitana 25 Benevento 22 Cosenza 19 Casarano 18 Casertana 18* Monopoli 18 Crotone 17 Atalanta U23 14 Altamura 14 Potenza 13 Latina 13 Sorrento 12 Cavese 12* Trapani 11 (-8) Audace Cerignola 10 Picerno 10* Foggia 10 Giugliano 9 Siracusa 6

*Una partita in più

Prossimo turno, 13ª giornata

Venerdì 7 novembre

Ore 20.30

Cavese-Potenza

Sabato 8 novembre

Ore 14.30

Atalanta-Giugliano

Trapani-Picerno

Ore 17.30

Cosenza-Casarano

Domenica 9 novembre

Ore 14.30

Catania-Altamura

Siracusa-Latina

Ore 17.30

Monopoli-Casertana

Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20.30

Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20.30

Salernitana-Crotone