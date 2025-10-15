Catania celebra lo Champagne Day | DETTAGLI e DATA

C’è un giorno dell’anno in cui il mondo intero alza i calici nella stessa direzione: lo Champagne Day. Un evento globale nato nel 2009 dall’intuizione di Chris Oggenfuss, blogger e wine tutor californiano, che ha lanciato l’idea di dedicare un giorno all’anno alla più iconica delle bollicine. Da allora, ogni quarto venerdì di ottobre, wine lovers e appassionati di ogni latitudine si uniscono in un brindisi collettivo che ha il sapore della festa universale.

Quest’anno, a Catania, la celebrazione ha un palcoscenico d’eccezione: Pamochà, il bar a Champagne che nel cuore del centro storico ha fatto delle bollicine un vero lifestyle. Venerdì 24 ottobre, dalle 21 fino a mezzanotte, il locale ospiterà una serata speciale dove champagne e food si incontrano senza limiti, in un format open per vivere una notte tutta da sorseggiare.

In mescita, etichette capaci di far innamorare ogni wine lover: dal Steinbruck Cuvée Brut Premier Cru al Blanc de Noirs, fino al Blanc de Blancs, passando per il fascino del Paul Louis Martin Cuvée Brut Bouzy e la raffinatezza del Vieille France Cuvée Brut Reserve. Una selezione che racconta le diverse anime della Champagne, con sfumature di stile e personalità tutte da scoprire calice dopo calice.

Ma il gioco di seduzione non si ferma al bicchiere. Pamochà abbina alle bollicine un food pairing goloso e inatteso, fedele al suo spirito anticonvenzionale: protagonista assoluta la mortadella, qui elevata a ingrediente cult grazie all’abbinamento con pistacchi di Bronte Dop La Valle e stracciatella. E poi una parade di pizze tonde che sfidano i palati più curiosi: dal crudo iberico con mozzarella e pomodoro alla porchetta di Ariccia con foglie di patate, fino al capocollo di Martina Franca con verdure di campo e olive nere. Non mancano i richiami alla Sicilia, con capperi di Salina e alici su base pomodoro.

Il 24 ottobre, Catania si allinea con il resto del mondo: da Pamochà, lo Champagne Day si accende di profumo di forno e atmosfere rilassate e affascinanti. Una serata che non è solo un omaggio allo champagne, ma un invito a viverlo in chiave contemporanea, fuori dagli schemi, in un luogo che ha fatto delle bollicine un vero lifestyle.