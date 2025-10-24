Catania, c’è la firma per i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione consortile di Zappardino. L’intervento servirà diversi comuni | DETTAGLI

Negli uffici di Catania, il Commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue, On. Fabio Fatuzzo, ha firmato il contratto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione consortile in località Zappardino, a servizio dei comuni di Gioiosa Marea e Piraino. I lavori, per un importo complessivo di 4.998.710,00 euro, sono stati affidati al Consorzio Integra Soc. Coop., che opererà in collaborazione con le imprese Ciab Soc. Coop., C.I.P.A.E. Soc. Coop. e C.I.E. Costruzioni Innovative Etnee s.r.l. rappresentati alla firma dall’Ing, Francesca Pappalardo.

L’intervento prevede il rifacimento completo dell’impianto di depurazione di contrada Zappardino, destinato a servire il centro abitato di Gioiosa Marea e alcune frazioni del territorio comunale di Piraino, con una potenzialità di trattamento pari a 14.000 abitanti equivalenti. Nel progetto rientrano anche il rifacimento della stazione di sollevamento Calanovella e l’adeguamento della stazione Casine, al fine di garantire un sistema di depurazione efficiente, moderno e sostenibile, pienamente conforme alle normative ambientali vigenti.

“Con questo intervento – ha dichiarato il Commissario Fabio Fatuzzo – proseguiamo nel percorso di miglioramento delle infrastrutture idriche in Sicilia, con l’obiettivo di superare le procedure di infrazione europee e assicurare servizi adeguati ai cittadini”. La consegna dei lavori è prevista per il prossimo 31 ottobre.