Catania, armi e munizioni sequestrate nei quartieri San Cristoforo e Civita: un arresto

Nell’ambito del dispositivo operativo di controllo del territorio messo in campo dalla Guardia di finanza, i militari della Compagnia Pronto Impiego di Catania hanno posto in essere mirati controlli nei quartieri San Cristoforo e Civita, che hanno portato in questi giorni ad alcuni sequestri di armi e munizioni. In particolare, sulla base delle risultanze di una specifica attività info-investigativa, i militari della Guardia di finanza hanno effettuato una perquisizione domiciliare d’iniziativa presso l’abitazione di un catanese, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici, rivenendo nell’appartamento – ubicato a «San Cristoforo» – una pistola Bruni modello 92, calibro 9mm modificata e con canna disostruita, rifornita con 5 proiettili pronti a essere esplosi e tenuta insieme a un secondo caricatore, ulteriori 36 cartucce e 2 bossoli esplosi. Il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e ricettazione, mentre la pistola, i proiettili e i bossoli saranno sottoposti a ulteriori accertamenti di tipo balistico e per il rinvenimento di eventuali impronte digitali.

Sempre le Fiamme gialle etnee, nel corso di una perlustrazione nello storico quartiere della «Civita», hanno rivenuto, occultate tra i rifiuti presenti in un cavedio per alloggiamento di contatore idrico privo di sportello, 10 cartucce calibro 16mm da caccia. Le munizioni sono state sequestrate e messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Le operazioni concluse testimoniano il costante impegno della Guardia di finanza nella mappatura delle fenomenologie illecite sul territorio e nello sviluppare mirati interventi a tutela della cittadinanza e per la sicurezza pubblica. Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.