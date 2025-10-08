Catania, apre lo showroom Tito D’Emilio Silent Luxury | INFO

Un ritorno che è anche un nuovo inizio. Lo showroom Tito D’Emilio riapre a Catania giovedì 16 ottobre 2025, con un’identità evoluta: nasce Tito D’Emilio Silent Luxury, un brand e ufficio stile dedicato a chi cerca un arredo su misura, discreto, di qualità assoluta e con una forte carica culturale. Fondata settant’anni fa da Tito D’Emilio, figura pionieristica del design italiano e primo a ricevere il Compasso d’Oro alla Carriera nel settore della Distribuzione (2008), l’azienda ha saputo interpretare e trasmettere i valori del Made in Italy con competenza e visione.

Oggi, con la guida di Marzio D’Emilio, Presidente, e dell’architetto Stefano Trapani, CEO e Direttore Creativo Esecutivo, Tito D’Emilio Silent Luxury si afferma come spazio di incontro tra design, arte, artigianato e cultura del progetto. Il nuovo showroom si propone di rispondere ai desideri più autentici dei clienti attraverso la cura dei materiali, la sartorialità del prodotto e il valore del custom-made.

La giornata del 16 ottobre si aprirà alle ore 16:00 con la conferenza stampa presso l’Ordine degli Architetti di Catania (Largo Paisiello, 5) cui interverranno: Enrico Trantino, Sindaco di Catania; Luciano Galimberti, Presidente di ADI – Associazione per il Disegno Industriale; Luigi Patitucci, designer, storico del design e Consigliere ADI Sicilia; Alessandro Amaro, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Catania; Eleonora Bonanno, Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Catania; Marzio D’Emilio, imprenditore e Presidente di Tito D’Emilio Silent Luxury; Stefano Trapani, architetto, CEO e Direttore Creativo Esecutivo del brand; Sergio Fiorentino, artista e designer d’arte; Elisa Ossino, architetto e interior designer di fama internazionale: figure chiave nel panorama del design, dell’architettura e della cultura del progetto.

A seguire, alle ore 18:00 ci sarà l’inaugurazione ufficiale dello showroom rinnovato (Largo Paisiello, 3), nel cuore della città. Durante l’evento sarà presentata in anteprima anche la nuova Collezione Tito D’Emilio Edizioni, espressione della filosofia del brand e frutto della collaborazione con artigiani e maestranze locali, custodi di un sapere che unisce bellezza, tecnica e narrazione. L’evento rappresenta un’occasione per celebrare una storia che ha segnato il design italiano e per condividere una nuova visione del futuro, fondata su autenticità, ricerca e valore del territorio.