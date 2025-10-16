Catania, anticipato il concerto di Noemi al Teatro Metropolitan | INFO, RIMBORSI e NUOVA DATA

Il concerto di Noemi previsto per giorno 5 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania, per motivi organizzativi viene anticipato al giorno 3 dicembre presso la stessa venue. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data. Nel caso di impossibilità a partecipare per la data di recupero del concerto, è possibile chiedere il rimborso del biglietto a partire da lunedì 22 settembre 2025 e fino al 31 ottobre 2025. Per ulteriori informazioni scrivere alla email dedicata: noemicatania@puntoeacapo.uno I biglietti ancora disponibili sono in vendita online su Ciaotickets, Ticketone e nei circuiti e punti vendita abituali.