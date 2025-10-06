Catania, al via oggi il forum internazionale sulla transizione energetica | INFO

Si terrà alle 17 di oggi pomeriggio, al Palazzo della Cultura, la presentazione dell’European Youth Energy Forum, in corso fino al 10 ottobre. A prendere parte alla conferenza stampa anche l’assessora all’Innovazione e Politiche giovanili del Comune di Catania, Viviana Lombardo. L’evento, promosso dall’European Youth Energy Network (EYEN), da IRENA Youth e dal Consiglio Nazionale Giovani (CNG), con la knowledge partnership di Enel Foundation, prevede cinque giornate di dibattiti, incontri, network e casi di studio.

Protagonisti saranno oltre 100 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Europa e dal bacino del Mediterraneo, che si confronteranno sul tema della transizione energetica. A intervenire, nel corso del forum, anche le Istituzioni, locali e nazionali: il Sindaco di Catania Enrico Trantino, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, e il Vicepresidente Confindustria Catania, Franz Di Bella.

Previsti inoltre gli interventi, nella giornata conclusiva, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli.