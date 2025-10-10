Catania: al teatro Don Bosco la brillante commedia, in due atti “U maritu di Annina” | INFO e DATE

“La felicità del Cav. Nicola e di sua figlia è incontenibile in occasione della nozze. L’imprevisto, però, è dietro l’angolo ed entra prepotentemente in scena, proprio il giorno del matrimonio.” Questo, in sintesi, il tema del nuovo appuntamento teatrale, inserito nel cartellone della Nuova Compagnia Odèon, diretta da Rita Nicotra e Carlo Mammana. La brillante commedia, in due atti, “U maritu di Annina”, esilarante testo di Eduardo Scarpetta, curata alla regia da Sebastiano Finocchiaro, è in programma al Teatro Don Bosco a Catania, sabato 11 ottobre alle ore 17,30 e 21.30, e in replica, domenica 12 ottobre, alle ore 18,30.

Una serie di equivoci e malintesi, che solo la genialità di Scarpetta, riesce a creare, trasformano certezze in sicurezze, felicità in paure. Un lavoro dominato dall’ambivalenza delle situazioni, un autentico regno del surreale da cui scaturisce il comico, condito a forza da coincidenze e da dialoghi sul filo del doppio senso.

È la storia di un matrimonio mancato tra Annina e Pasqualino, passato da “aspirante” sposo, a garante dell’incolumità di Nannina e autore dei sospetti che gravano sulla figura del nuovo sposo Otello Bonajuto. A colorare la scena ci saranno Luciano, sciupafemmine, immerso nella propria vocazione di seduttore per Elena, che lo respinge perché sposata con il Dott. Camillo a sua volta invaghito di una sartina, sorella di Pasqualino, in cerca di marito. Ed ecco il personaggio principe, Leonessa Pistola che, con piglio da boss, dipana la matassa.

Una commedia degli equivoci, dove intrighi, bugie, mix di situazioni paradossali imbarazzanti e tradimenti si susseguono con un ritmo frenetico di gag, battute e colpi di scena, vivacizzando la commedia, regalando risate fino alla fine. Sul palco: Sebastiano Finocchiaro, Rosy Arena, Orazio Finocchiaro, Carmelo Marino, Salvo La Rosa, Adam Savoca, Rita Nicotra, Lorena Bucchieri, Alessandra Fichera, Martina Duscio, Angela Usino.