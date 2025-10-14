Catania al centro della riprogrammazione dei fondi UE: grande cambiamenti per l’aeroporto | DETTAGLI

La Sicilia si prepara a beneficiare di un’importante revisione dei fondi di coesione europei, un’operazione strategica a livello nazionale che coinvolgerà anche Abruzzo e Campania. Questa riprogrammazione intermedia ha messo sul tavolo un progetto di enorme rilevanza per Catania, volto a potenziare l’infrastruttura di trasporto e la connettività. Al centro dell’attenzione c’è un doppio intervento mirato a migliorare l’accessibilità e la capacità del capoluogo etneo:

Prolungamento della Pista dell’Aeroporto : L’opera principale riguarda l’allungamento della pista dell’aeroporto internazionale di Fontanarossa. Questo progetto è fondamentale per accrescere la capacità operativa dello scalo, consolidando il ruolo di Catania come hub strategico per il Mediterraneo.

: L’opera principale riguarda l’allungamento della pista dell’aeroporto internazionale di Fontanarossa. Questo progetto è fondamentale per accrescere la capacità operativa dello scalo, consolidando il ruolo di Catania come hub strategico per il Mediterraneo. Sottopasso Ferroviario: Il piano include anche la realizzazione di un sottopasso ferroviario, un intervento strettamente legato al prolungamento della pista e mirato a facilitare l’accesso e l’integrazione modale tra il trasporto aereo e quello su rotaia.

L’inserimento di questa infrastruttura nella nuova priorità del Programma FESR Sicilia 2021-2027, con un valore complessivo stimato in circa 567,6 milioni di euro, ha permesso alla Regione di richiedere l’identificazione dell’opera come “dual use”. Tale classificazione è destinata a interventi a doppio uso (civile e, potenzialmente, di difesa), in linea con il nuovo focus dell’Unione Europea su difesa e resilienza idrica.

I colloqui tecnici per la riprogrammazione sono attualmente in corso. La Sicilia, con la Giunta Schifani, ha predisposto la proposta che mira a ottenere l’adozione definitiva da parte di Bruxelles entro la fine di ottobre 2025. L’approvazione di questi fondi segnerebbe una svolta decisiva nel potenziamento delle infrastrutture siciliane, proiettando Catania verso un futuro di maggiore efficienza logistica e connettività internazionale.