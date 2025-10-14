Catania, ACOSET S.p.a prosciolta dalle richieste di risarcimento dal Tribunale: la sentenza

La causa, incentrata sulla presunta negligenza nella manutenzione, è stata dichiarata infondata dal Giudice

Il Tribunale di Catania ha emesso una sentenza definitiva respingendo integralmente la richiesta di risarcimento avanzata da alcuni proprietari terrieri che attribuivano l’essiccamento di quarantadue alberi a presunte perdite idriche dall’acquedotto di Acoset. La causa, incentrata sulla presunta negligenza nella manutenzione, è stata dichiarata infondata dal Giudice.

Elemento decisivo è stata la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) che ha escluso categoricamente un nesso causale tra le condizioni degli alberi e l’acquedotto di Acoset. La perizia ha invece ricondotto il danno a fattori naturali e preesistenti del fondo: il terreno argilloso in conca naturale con forte pendenza non era idoneo alla coltivazione insediata; cattive condizioni dei muri di contenimento; assenza di segni oggettivi di allagamento o perdite riconducibili all’acquedotto. Il Tribunale ha dunque stabilito l’inesistenza di responsabilità in capo ad Acoset, condannando i ricorrenti al pagamento di tutte le spese legali e dei costi della CTU, per circa 15.000 euro.

In merito al verdetto, la governance di Acoset S.p.A. ha dichiarato:
Questa sentenza riafferma che la responsabilità deve scaturire da un’analisi oggettiva dei fatti e non dall’attribuzione arbitraria di colpa. Da anni, l’attuale governance si confronta con casi simili, senza che finora fosse stato posto un argine a queste azioni immotivate. Continueremo a gestire la rete con diligenza, confidando che questa pronuncia incoraggi in futuro un approccio basato sulle prove, evitando di identificare Acoset come facile capro espiatorio per qualsivoglia problema del territorio.”

