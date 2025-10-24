Catania, 34enne picchia brutalmente la moglie: è grave | DETTAGLI

Un 34enne, già noto alle Forze dell’Ordine, ha picchiato con violenza la moglie nel negozio di famiglia, a Catania. L’esercizio era chiuso al pubblico quando l’uomo ha iniziato a tirare per i capelli la donna, colpendola con pugni, schiaffi e calci in parti del corpo dove era stata da poco sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La vittima, segnalata la situazione, è stata soccorsa dalle forze dell’ordine e portata al 118. E’ stata trovata col volto tumefatto e una consistente perdita di sangue alla testa. I medici gli hanno prescritto 45 giorni di riposo assoluto e la prognosi non è ancora stata sciolta. Inoltre, sono state evidenziate fratture alle ossa nasali e un grave trauma cranico.

A riprendere la brutale aggressione è stato il sistema di videosorveglianza, che ha permesso alla polizia di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di arrestare l’uomo, che dopo il fatto, ha tentato di nascondersi a casa della madre. Eppure, poco prima, aveva interrotto la telefonata di aiuto della moglie, dicendo agli agenti “sono il marito, venite ad arrestarmi”

Dopo l’allarme lanciato alla polizia, l’uomo aveva chiuso la porta dell’attività commerciale dall’esterno, bloccando la donna all’interno. Grazie ad un duplicato di chiavi, seppur molto dolorante, la donna è riuscita ad aprire agli agenti che l’hanno tempestivamente soccorsa. Stando alle prime indagini, l’uomo pare che avrebbe già aggredito la moglie in altre occasioni, ma non era mai stata sporta denuncia. Dopo essere stato trovato dalle Forze dell’Ordine, è stato portato in carcere, con il giudice che ha già convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato.