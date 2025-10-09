Catania, 100 nuovi agenti della polizia locale a disposizione per la città

“100 nuovi agenti di polizia locale. Assunti a tempo indeterminato, grazie all’aiuto del Governo che si è assunto l’onere economico per i primi tre anni. Oggi hanno giurato nel nostro salone Bellini. Volti di chi vuole fare la propria parte per normalizzare la città. Una ventata che ci consentirà di potenziare il controllo, la presenza in strada e aumentare la percezione di sicurezza. Sullo sfondo volti emozionati, qualche occhio lucido e la consapevolezza di essere parte di una comunità in cui l’automatismo degli ingranaggi consentirà di essere più efficienti. Benvenuti ragazzi.” A dichiararlo tramite un post divulgato sui social è il Sindaco della Città di Catania, Enrico Tarantino.