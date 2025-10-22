Caso Ranucci, Piantedosi: “libertà stampa non sia propaganda politica”

“La libertà di stampa è di vitale importanza per la democrazia e la sua difesa richiede, oltre ad azioni concrete come quelle poste in essere da Forze di polizia e Autorità giudiziaria, l’impegno assiduo da parte delle istituzioni e della società civile”. E’ quanto afferma il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, parlando alla Camera, in relazione alla vicenda di Sigfrido Ranucci. “In questo senso sarebbe auspicabile, a beneficio dell’intera collettività nazionale, che il tema della tutela della libertà di stampa, proprio per il suo ruolo fondante dei sistemi democratico-liberali, non scadesse a strumento di grossolana propaganda partitica”, rimarca Ranucci.

“Insomma garantire ai cittadini il più ampio accesso alle informazioni sulle questioni di interesse collettivo, anche in un’aspra dialettica culturale, non può essere mai una questione divisiva, ma deve unire e richiamare tutti a un maggiore e più profondo senso di responsabilità perché anche dalla libertà di informazione dipende la tutela dei diritti fondamentali e la qualità della nostra democrazia”, conclude Ranucci.