Caso Fiano, La Russa: “antisemitismo covava sotto la cenere. Alla Ca’ Fosari matrice comunista”

“Confermo quello che ho detto e la mia solidarietà all’ex parlamentare del Pd” Emanuele Fiano. “Però il mio modesto consiglio in questi casi è di lasciare da parte le responsabilità storiche del fascismo verso gli ebrei e di chiamare col loro nome chi oggi utilizza la vicenda della Palestina per spirito di sopraffazione. Alla Ca’ Foscari c’è stata una matrice comunista. Avevano anche uno striscione con la falce e il martello. Non capisco perché questa ritrosia“.

È quanto dichiarato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso di un’intervista a ‘Il Tempo’, secondo il quale l’antisemitismo “evidentemente non è di ritorno ma covava sotto la cenere“.