“Casa Riformista”, Renzi: “Italia Viva non si scioglierà come partito”

A Firenze è stato il giorno conclusivo dei lavori della Leopolda. Il leader di Iv Matteo Renzi ha tenuto il suo discorso finale alla kermesse giunta alla 13esima edizione. “Italia Viva contribuirà a dar vita a Casa riformista e non si scioglierà come partito. Lo ha precisato Renzi parlando con i giornalisti al termine del suo intervento alla Leopolda”, rimarca Renzi.

“Senza Italia Viva non c’è Casa riformista, che è un contenitore dove ci sono Italia Viva, i sindaci e tutti gli altri. Italia Viva rimane come partito“, ha spiegato l’ex premier Matteo Renzi.