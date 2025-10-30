Cargill, Alibrandi (Cisl Messina): “atteggiamento irrispettoso e preoccupante. Schifani e deputazione Regione sostengano l’azione sindacale”

“È fortemente preoccupante l’atteggiamento di un’azienda che decide di lasciare il territorio senza dare la possibilità a nessuno di poter aprire una discussione che porti all’eventuale acquisizione dello stabilimento da parte di altre realtà imprenditoriali“. Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, interviene sulla vicenda della Cargill dopo la riunione avvenuta ieri a Palermo con la quale l’azienda ha ribadito l’indisponibilità a trattare.
“È irrispettoso – aggiunge Alibrandi – nei confronti soprattutto dei lavoratori che hanno da sempre garantito la produzione senza mai abbassare il livello della qualità. Riteniamo che davanti a questo atteggiamento imprenditoriale la classe politica e dirigenziale siciliana con in testa il Presidente della Regione sostengano l’azione sindacale per aprire una interlocuzione risolutiva”