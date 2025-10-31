Capo d’Orlando: 61enne agli arresti domiciliari per violenza aggravata | DETTAGLI

Nella giornata odierna, personale della Polizia di Stato di Capo d’Orlando ha dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della Misura Cautelare Personale degli Arresti Domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Patti Dott. Andrea LA SPADA su richiesta della competente Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Dott. Angelo CAVALLO, nei confronti di un sessantunenne resosi responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata ed atti persecutori nei confronti di una donna.

Il provvedimento restrittivo scaturisce all’esito dell’intensa attività di indagine avviata dalla polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando a seguito della denuncia sporta dalla persona offesa per un episodio di violenza sessuale consumatosi a bordo dell’autovettura dell’uomo. Le successive indagini effettuate secondo le direttive del Sost. Proc. Dott.ssa Giovanna LOMBARDO, corroborate altresì da attività tecnica di intercettazione, hanno permesso di ricostruire quanto era accaduto.

Il 61enne, in virtù della fiducia della donna acquisita nel corso di una relazione amichevole, approfittando delle avverse condizioni meteo di un particolare momento, ha invitato la donna a salire sul proprio veicolo per ripararsi dalla pioggia, e dopo aver bloccato le portiere l’ha minacciata e costretta a subire un rapporto sessuale completo non consenziente.

In seguito, dopo la violenza sessuale, l’uomo si è reso protagonista di numerosi contegni vessatori in danno della stessa contattandola insistentemente via messaggi e controllando i suoi spostamenti, tanto da cagionare un perdurante e grave stato di ansia nella donna e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, per paura di poterlo trovare appostato nei luoghi da lei frequentati e di poter subire una nuova violenza sessuale.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato ai sensi dell’art. 27 della Costituzione, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.