Caos nel M5S, Chiara Appendino minaccia le dimissioni ma Conte rassicura tutti

Chiara Appendino, ex sindaco di Torino, minaccia le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 Stelle per chiedere un cambio di passo al suo partito alla luce dei risultati non buoni per le liste pentastellate. Il caso sarebbe emerso alla riunione congiunta dei gruppi parlamentari di Camera e Senato, tenutasi ieri sera. Insomma, acquee agitate nel partito dell’ex premier Giuseppe Conte.

“Nessun annuncio di dimissioni”

“Ieri abbiamo fatto, come spesso accade, un confronto, non c’è stato nessun annuncio di dimissioni e io non ho ricevuto nulla. Permettetemi pure di dire che sono il presidente che ha nominato il vicepresidente: credo che, se ci fossero dimissioni, sarebbero arrivate prima a me. Non sono arrivate e poi in questo contesto non avrebbe neppure nessuna logica, perché tenete conto che io devo andare in votazione per quanto riguarda il rinnovo della presidenza; quindi siamo tutti in scadenza e scadono automaticamente anche i vicepresidenti”, rassicura Conte.