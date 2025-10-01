Caos Acqua e Rifiuti in Sicilia, Antoci porta la denuncia a Bruxelles: “violazioni UE nonostante i miliardi del Pnrr”

L’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha presentato due interrogazioni parlamentari alla Commissione europea per denunciare le gravi criticità nella gestione delle risorse idriche e del ciclo dei rifiuti in Sicilia. La decisione nasce dalle recenti deliberazioni della Corte dei conti regionale, che hanno certificato inefficienze croniche, ritardi strutturali, strategie e investimenti non idonei a superare le criticità.

I rilievi dei magistrati contabili sottolineano anche come, ancora oggi, la Sicilia continua a violare obblighi europei nonostante la disponibilità di fondi, la chiarezza degli obiettivi e il peso di sanzioni già pesantissime. “È inaccettabile – dichiara Antoci – che in Sicilia, nonostante miliardi di fondi europei e del PNRR, cittadini e imprese continuino a subire carenze idriche e un sistema dei rifiuti inefficiente”.

“Le delibere dei magistrati contabili – continua Antoci – confermano che la Regione non rispetta le direttive europee e gestisce male le risorse, mettendo a rischio lo sviluppo e la credibilità delle istituzioni”, “Ho chiesto alla Commissione quali misure correttive intenda imporre e quali strumenti di vigilanza rafforzare, affinché i siciliani – conclude Antoci – non debbano continuare a pagare per le inefficienze di chi li governa”