Caos nel M5S, sono ufficiali le dimissioni del vicepresidente Appendino

Chiara Appendino, deputato del Movimento 5 Stelle, ha deciso di dimettersi dal ruolo di vicepresidente del partito di Conte. L’ex sindaco di Torino ha comunicato la sua scelta nel corso del consiglio nazionale del Movimento in corso di svolgimento via Zoom. Una nuova grana per i pentastellati dopo i non brillanti risultati alle elezioni regionali di Marche, Calabria e Toscana.

Il presidente Conte, l’altro giorno, diceva: “permettetemi pure di dire che sono il presidente che ha nominato il vicepresidente: credo che, se ci fossero dimissioni, sarebbero arrivate prima a me. Non sono arrivate e poi in questo contesto non avrebbe neppure nessuna logica, perché tenete conto che io devo andare in votazione per quanto riguarda il rinnovo della presidenza; quindi siamo tutti in scadenza e scadono automaticamente anche i vicepresidenti”. Evidentemente, nelle ultime ore, la situazione è precipitata e l’atto di Appendino è stato formalizzato.