Cantiere “Ragusana”, il Presidente Ilardo entusiasta: “il futuro di questo tratto prende forma” | FOTO

“Oggi più che mai possiamo dire che il futuro della nostra Ragusa prende forma concreta. Dopo anni di impegno intenso e costante. In questi primi 5 anni abbiamo operato là dove era necessario: dentro le istituzioni, affrontando sfide e costruendo le basi per un progetto atteso da decenni. Oggi, accompagnati dall’ingegnere Silvio Canalella, dirigente Anas e nuovo Responsabile Unico di Progetto (Rup), e dai rappresentanti di WeBuild, abbiamo effettuato un sopralluogo sul cantiere della “Ragusana”, la Ragusa-Catania. Con me, il sindaco Cassì e il vicesindaco Giuffrida.” Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale di Ragusa, Fabrizio Ilardo nei suoi profili social

Numeri che parlano chiaro:

250 operai al lavoro sul lotto 1

Circa 1000 maestranze impiegate complessivamente

“Anche le criticità del lotto 3 stanno finalmente trovando soluzione. È presto per cantar vittoria, ma continueremo a seguire ogni avanzamento con la stessa attenzione di sempre.” conclude.