Cannizzaro e l’impegno del Governo per la Calabria, il VIDEO con Tajani e la promessa: “è giusto che l’Italia dia tanto a questa Regione, per cui ho grande rispetto”

Molto successo e partecipazione a Lamezia Terme, ieri, per la presenza dei tre leader del Governo Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, scesi in Calabria per supportare Roberto Occhiuto in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Entusiasmo ed euforia, ovviamente, anche per gli altri esponenti dei partiti. A Reggio Calabria, su tutti, l’Onorevole Francesco Cannizzaro, che ha elogiato la presenza fisica dei tre, postando un video dell’intervento di Tajani nel corso dell’incontro.

“La Calabria ha dato tanto all’Italia. Ecco perché è giusto che ora l’Italia dia tanto alla Calabria. Forza Italia lo sta facendo e continuerà a farlo. Non vi deluderemo, come non vi abbiamo mai delusi” ha scritto Cannizzaro in accompagnamento al video, riprendendo le parole espresse dal Ministro degli Esteri, che ha enfatizzato la presenza del partito – e del Governo – nella Regione, con le varie visite negli anni.