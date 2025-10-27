Campionato Italiano esordienti Karate: la Fortitudo 1903 prima società della Calabria

Si è svolto nei giorni 25 e 26 ottobre u.s. presso il PalaPellicone di Ostia Lido il Campionato Italiano Esordienti 2025, una delle competizioni più importanti nel panorama giovanile del karate nazionale, che ha visto la partecipazione dei migliori atleti under 14 provenienti da tutte le regioni d’Italia. A rappresentare la città di Reggio Calabria c’era la Fortitudo 1903, storica società reggina, che continua a distinguersi per la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile. Accompagnati dal tecnico Rossella Zoccali, i giovani atleti si sono messi in gioco con determinazione, coraggio e spirito sportivo, dimostrando una crescita tecnica costante e una grande maturità.

Brillante il risultato ottenuto da Robert Musat, che ha conquistato un ottimo 5º posto nella categoria -75 kg, sfiorando il podio dopo una serie di incontri vinti ad altissimo livello. Buona anche la prestazione di Alexandru Petre Tatomir e Chiara Amoddeo, che si sono classificati entrambi al 7º posto nelle rispettive categorie -48 kg e -56 kg, mostrando tenacia e concentrazione.

Ad arricchire il punteggio della squadra reggina, anche Fabio Chiricosta, Anita Cuzzola, Rebecca Pinto e Giuseppe Sanzo, che pur non classificandosi tra i primi, hanno offerto prove incoraggianti, dimostrando il frutto del lavoro quotidiano svolto in palestra.

Grazie ai risultati ottenuti, la Fortitudo 1903 si è classificata al 21° posto nella classifica generale maschile e al 51° posto in quella femminile, su oltre 330 società partecipanti, a conferma dell’ottimo lavoro svolto da tutto il team.

A fine gara, è arrivato anche il plauso del Presidente della “Fortitudo 1903”, Riccardo Partinico, che ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti: “i nostri atleti sono allenati da Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto, insegnanti tecnici di altissimo livello che hanno scritto la storia del Karate calabrese:

Alessandra Benedetto ha un curriculum insuperabile per aver vinto il maggior numero di medaglie ai campionati italiani assoluti ed aver partecipato alle qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo, rientrando nella classifica “Premier League” delle prime 100 del mondo.

Rossella Zoccali è stata nominata nello Staff tecnico della nazionale FIJLKAM tra gli Allenatori degli U14. I ringraziamenti ai genitori per i sacrifici profusi ed ai ragazzi per aver onorato la maglia della Fortitudo 1903 su un palcoscenico nazionale così importante. Un’esperienza che sicuramente ha lasciato il segno, rafforzando l’autostima, e migliorando la crescita di questi giovani atleti, proiettati verso nuovi obiettivi con rinnovato entusiasmo”.