Campetto Kobe Bryant, la segnalazione: “serve una rete, la gente rischia di essere colpita dai palloni” | FOTO

Una rete da un lato solo non basta, ne serve un’altra anche dall’altra parte, affinchè sia rispettata l’incolumità dei passanti. È il consiglio che un lettore, attraverso una segnalazione fatta alla redazione di StrettoWeb, dà all’Amministrazione riguardo al campetto di basket dedicato alla memoria di “Kobe e Gianna Bryant” in zona Tempietto. “Nel campetto di basket ‘Kobe Bryant’ al Tempietto, mesi fa, è stata messa una rete lato strada per la sicurezza delle macchine e delle persone che quando passavano rischiavano di essere colpiti dai palloni di basket.

Però nell’altro lato del campetto si sono dimenticati che anche lì c’è bisogno di una rete perchè i palloni possono colpire le persone involontariamente e cadere in acqua“. spiega il lettore.