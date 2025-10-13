Caltanissetta, prorogata la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale 2025/26. Grandi nomi sul palco | INFO e DETTAGLI

Il Comune di Caltanissetta, in collaborazione con l’Agenzia DalVivo comunica di aver prorogato la campagna abbonamenti per la Stagione Teatrale Nazionale 2025/26 del Comune di Caltanissetta al Teatro Regina Margherita “Atto 150 – Sei sogni a teatro”. “Abbiamo accolto le tante richieste dei possessori della Carta del Docente, in fase di riattivazione, daremo anche a loro la possibilità di utilizzare l’agevolazione prevista – ha spiegato l’assessore alla Cultura Giovanna Candura -. In programma abbiamo predisposto straordinari spettacoli che porteranno in scena alcuni tra i più importanti attori nazionali. Un’opportunità assolutamente da non perdere”.

Gli abbonamenti sono proposti a partire da €90,00 + diritti di biglietteria. Per informazioni è possibile contattare il 3200693857. È possibile acquistare in prevendita l’abbonamento online o al botteghino del Teatro Margherita o al Live Ticket Point Posta Express. Online gli abbonamenti si possono acquistare anche con Carta del Docente e Carta Cultura

Abbonamenti disponibili al botteghino del Teatro Margherita il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e a Caltanissetta

anche da Posta Express – Via Gabriele Amico Valenti, 125

0934 582008 – aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30

Il calendario prevede: