Caltanissetta, Palazzo Moncada ospiterà il Festival del ricamo e del merletto siciliano | INFO e DATE

Si svolgerà dal 24 Ottobre al 26 Ottobre 2025 il “Festival del ricamo e del merletto siciliano”, una manifestazione che, nell’elegante location del Palazzo Moncada, riunirà numerose attività, tutte legate insieme da un unico filo conduttore: la preziosa arte del “fatto a mano”. L’evento è patrocinato dal Comune di Caltanissetta e dall’associazione Lady Anna – I ricami della nonna, Regione Siciliana, ProLoco Caltanissetta e Confartigianato Imprese.

Il Festival nasce da un’idea di Maria Anna Bonaffini, ricamatrice merlettaia nissena presente che alle spalle ha un lungo curriculum di esperienze e riconoscimenti nazionali e internazionali sia personali sia conseguiti dalle sue allieve bambine e adolescenti. Durante la tre giorni saranno realizzati laboratori per bambini e adulti, workshop, mostra dei manufatti del progetto Ricamiamo Giocando, esposizione di vari stand e dei “LenzuoliSOSpesi” a cura dell’architetto Silvia Capiluppi. Sarà dato spazio anche a un seminario sulle varie tecniche del merletto, in particolare ad uncinetto, e una sfilata di moda a cura con le creazioni delle ricamatrici presenti al Festival

Le parole del Sindaco Tesauro e degli assessori Olivo e Del Popolo

“Quando rivestivo l’incarico di Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta, insieme al Consiglio d’Amministrazione, ho fortemente creduto nella valorizzazione e riqualificazione di questa arte artigianale promuovendo un corso di alta formazione. Il festival vuole abbracciare questa visione in modo globale perché non si tratta soltanto di un prodotto commerciale o un fattore estetico – ha sottolineato il sindaco Walter Tesauro –. Puntiamo a far comprendere come questa arte possa essere un’opportunità professionale ma anche un canale di promozione sociale o un supporto terapeutico per il benessere dell’individuo”.

“Il Festival del ricamo e del merletto siciliano è molto più di un evento: è un omaggio alla maestria artigianale che da secoli racconta la nostra storia – ha dichiarato l’assessore all’identità nissena Pier Paolo Olivo -. Attraverso queste antiche tecniche artigianali custodiamo e tramandiamo un patrimonio che parla di tradizione e bellezza. Caltanissetta, con la sua profonda vocazione alla cultura, diventa il cuore pulsante di una celebrazione che unisce passato e futuro, valorizzando non solo le eccellenze locali ma anche le professionalità che portano il nome della nostra città con orgoglio oltre i confini regionali.”

“Palazzo Moncada, con il suo fascino senza tempo, sarà il luogo simbolo in cui tradizione e innovazione si incontrano, accendendo i riflettori su un’arte che merita di essere riscoperta, valorizzata e onorata. Per questo un ringraziamento speciale va alla nostra concittadina Maria Anna Bonaffini, autentica ambasciatrice dell’arte del ricamo, il cui talento e passione hanno reso possibile questo straordinario evento. Il suo innovativo contributo, riconosciuto a livello regionale, nazionale e internazionale, è motivo di orgoglio per Caltanissetta. Con la sua dedizione, ha saputo trasformare un’antica tradizione in un’espressione artistica moderna, capace di unire comunità e generazioni”.

“Abbiamo scelto di dare spazio a un settore dell’artigianato antico di secoli ma ancora fortemente attuale e interessante come sbocco occupazionale – ha commentato l’assessore Guido Del Popolo -. Le collezioni di abiti e accessori prêt-à-porter e haute couture sono ricche di elementi ricamati e di merletti. Riteniamo fondamentale, dunque, promuovere un’iniziativa di ampio respiro che possa offrire un piccolo assaggio di questo interessante e creativo ambito produttivo”.

Il ricamo e il merletto sono attività che continuano a destare curiosità e mostrare sorprendenti opportunità. Con ago e filo si possono tessere magnifiche trame che, oltre al pregio materiale dei manufatti, possono avere un elevato significato simbolico o diventare uno strumento terapeutico. Come accade per i “LenzuoliSOSpesi” che veicolano messaggi sociali di sensibilizzazione a tematiche molto importanti quali la violenza di genere.

Tessuti che vengono ricamati da persone di età, genere ed etnia differente. Applicarsi nell’arte del ricamo e del merletto, inoltre, consente di potenziare la motricità fine e sviluppare la capacità di attenzione. Tutte finalità che possono avere una funzione terapeutica e, al contempo, permettono di valorizzare la tradizione attraverso la trasmissione delle conoscenze.

Il Programma