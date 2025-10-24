“Caltanissetta città del Natale”: il Comune cerca proposte creative per allietare le feste | INFO

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un Avviso Pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti che potrebbero organizzare eventi destinati alla realizzazione del “Caltanissetta Città del Natale”. Iniziative che possano rappresentare un momento di intrattenimento destinato ad allietare i cittadini e i visitatori.

“Proprio come l’anno scorso – ha dichiarato l’assessore Toti Petrantoni- vogliamo riproporre la magia delle festività natalizie con un’offerta ludica e culturale adatta a tutte le età. Luminarie, istallazioni, spettacoli e tradizioni natalizie che dall’8 dicembre accompagneranno fino all’Epifania. Invito, dunque, tutti coloro i quali abbiano i requisiti, a partecipare all’avviso con proposte e progetti capaci di contribuire ad arricchire la magia di Caltanissetta Città del Natale”.

C’è tempo fino all’8 novembre 2025 per presentare una proposta che potrà prevedere istallazione di luminarie artistiche e installazioni luminose; spettacoli teatrali, animazione, laboratori didattici e ludici, narrazioni giochi e attività ricreative dedicate ai più piccoli e, in generale, anche alle famiglie con particolare valorizzazione degli spazi storici e culturali; istallazioni caratteristiche o a tema quali, ad esempio, piste di ghiaccio, ruota panoramica, trenino, giostra carillon; ideazione e realizzazione di un presepe tradizionale o artistico.

Come partecipare

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse: Associazioni Culturali, ricreative, sportive; Enti del terzo settore; Operatori economici e imprese del settore eventi; Altri soggetti pubblici e privati, in forma singola o associata, che abbiano esperienza nell’organizzazione di eventi. La proposta progettuale, dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 08 novembre 2025.

Nell’oggetto del messaggio da inviare a mezzo pec dovrà essere riportato “Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la ricerca di soggetti interessati ad organizzare eventi destinati alla realizzazione del “Caltanissetta Città del Natale”. Il termine fissato per la presentazione delle proposte è perentorio. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Michelina Blandino ai seguenti recapiti: tel. 0934 – 74292; e-mail m.blandino@comune.caltanissetta.it.