Caltanisetta, abusa dell’ex compagna e riprende la violenza col cellulare: arrestato 36enne | DETTAGLI

Un 36enne di Riesi, in provincia di Caltanisetta, è stato arrestato dai Carabinieri per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni aggravate ai danni della ex compagna. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Procura, che a conclusione di indagine, avviate dopo la denuncia della vittima, avrebbero fatto luce su “reiterate condotte violente e persecutorie”.

Secondo l’accusa, l’indagato non si sarebbe rassegnato della fine della sua relazione, e avrebbe tentato di contattare la donna più volte con l’obiettivo di riappacificarsi. In uno di questi incontri, avvenuto nell’abitazione dell’ex compagna, contesta la Procura di Caltanissetta, “il 36enne avrebbe aggredita l’ex compagna, costringendola a subire atti sessuali, che avrebbe ripreso e documentato con il proprio cellulare”.