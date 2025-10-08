Calcio, la LND si prepara all’evento “Quarto Tempo”. Marani (Lega Pro): “è importante per ritrovarci tutti insieme e rafforzare i legami”

Mettere in rete persone, idee e visioni, rafforzando il ruolo sociale e culturale del calcio dilettantistico, è l’obiettivo dell’evento “Quarto Tempo”, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, in programma a Ferrara dal 23 al 25 Ottobre. Il panel di apertura della manifestazione è la summa di tutti gli intenti che si prefigge l’evento riguardo un aspetto di cruciale importanza per far emergere “le opportunità e trovare le soluzioni ai problemi del calcio dilettantistico grazie al confronto delle componenti federali”. La partecipazione dei principali rappresentanti del calcio italiano come il Presidente della Lega Pro Matteo Marani è la prova fattiva dell’alto valore simbolico e strategico dell’evento.

Il numero uno della Serie C ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa voluta fortemente dalla LND. “Quarto Tempo è un evento importante per ritrovarci tutti insieme in uno spazio inclusivo che può aiutare a rafforzare i legami, fare sintesi tra la LND e tutte le componenti della Federazione” ha dichiarato Marani. “E’ un laboratorio dove saranno discussi temi importanti del nostro calcio. Dall’incontro mi aspetto che possano emergere nuove proposte ed idee utili a tutto il movimento”.

L’importanza di “fare sistema” tra le componenti federali è un concetto imprescindibile per Marani. “La Serie C è la categoria più vicina al mondo dei Dilettanti. Con il presidente Abete stiamo facendo un percorso virtuoso che ci ha visto spesso vicini anche in Consiglio Federale. Ad esempio, ogni inizio stagione, noi ospitiamo le neopromosse, dando un senso di filiera e continuità Perché l’idea vincente è sempre nel ragionare di sistema”.