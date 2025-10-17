Calcio e teatro, Palermo si prepara alla mostra sul 125° compleanno del club. E ci sarà anche la “Pink Week” | INFO

“Mercoledì 22 ottobre sarà inaugurata la mostra fotografica “Palermo 125″, organizzata dal Palermo FC in collaborazione con il Comune di Palermo e l’associazione Ruber Contemporanea, e allestita proprio davanti al Teatro in Piazza Ruggero Settimo a Palermo fino al 23 novembre”. Così, in una nota, la società rosanero annuncia la data di inaugurazione della mostra che celebra i 125 anni del club.

“Il taglio del nastro in piazza è previsto alle ore 17.30, al termine di una conferenza stampa istituzionale che si terrà nella Sala degli Specchi del Teatro Politeama Garibaldi. Alla cerimonia parteciperà una delegazione del Palermo con alcuni ospiti speciali, insieme al sindaco Roberto Lagalla. Nel corso dell’evento saranno svelate tutte le iniziative che il Palermo FC ha messo in campo per la “Pink Week”: un ricco palinsesto di eventi e attivazioni nei giorni che porteranno alla celebrazione del 125simo anniversario del Club, il prossimo 1° Novembre” si legge ancora.