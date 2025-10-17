Calabria, tutto pronto per il convegno scientifico sulla Dieta Mediterranea

L’Ordine dei Biologi della Calabria, attraverso la sua Commissione Alimentazione e Nutrizione, promuove con orgoglio “Nicotera 2.0 – Updates Dieta Mediterranea”, un convegno scientifico di rilevanza nazionale che si terrà venerdì 24 ottobre 2025, dalle ore 9:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Nicotera (VV), città simbolo della Dieta Mediterranea. Un appuntamento gratuito e accreditato ECM (7 crediti formativi) che porterà nella storica cittadina calabrese voci autorevoli della comunità scientifica italiana.

A sottolineare il prestigio dell’evento, la partecipazione di professori universitari provenienti da quattro importanti atenei italiani:

Università della Calabria (UNICAL)

Università Magna Graecia di Catanzaro (UNICZ)

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Un’occasione unica per ascoltare e confrontarsi con alcuni tra i massimi esperti nel campo della nutrizione, della prevenzione cardiovascolare, della sostenibilità e della longevità.

Una sede simbolica: Nicotera, culla della dieta mediterranea

Non è casuale la scelta di Nicotera come sede del convegno. In questa città, infatti, Ancel Keys condusse parte delle ricerche che portarono al riconoscimento della Dieta Mediterranea come modello di salute e longevità. Tornare qui, oggi, con una visione aggiornata e proiettata al futuro, significa intrecciare tradizione e innovazione, e riaffermare la centralità del territorio calabrese nel panorama scientifico internazionale.

Il ruolo centrale del biologo nutrizionista

“Il biologo nutrizionista è oggi un pilastro della prevenzione e un garante scientifico del benessere collettivo — dichiara il Dott. Domenico Laurendi, Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria — e con eventi di questo calibro vogliamo valorizzare la professione e offrire ai colleghi occasioni reali di crescita e aggiornamento”. Aggiunge il Dott. Saverio Bruni, Coordinatore della Commissione Alimentazione e Nutrizione: “Portare un evento di così alto livello a Nicotera significa restituire valore alla nostra identità culturale e scientifica. La Dieta Mediterranea non è solo un modello alimentare, ma un patrimonio da tutelare, promuovere e trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni”.

Apertura alle scuole e al futuro

Il convegno sarà anche occasione per avvicinare il mondo dei biologi alle istituzioni scolastiche: è previsto infatti un intervento in collegamento video con le scuole del territorio, per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della Dieta Mediterranea come stile di vita, strumento di prevenzione e elemento identitario della nostra terra. Appuntamento venerdì 24 ottobre 2025, ore 9:00, nella Sala Consiliare del Comune di Nicotera. Un evento che unisce scienza, cultura e territorio. Un’occasione per affermare, ancora una volta, il valore della professione del biologo nella tutela della salute pubblica.