Calabria, Tridico pronto a restare a Bruxelles dopo la sconfitta alle regionali

Pasquale Tridico, il candidato sconfitto del centrosinistra alle scorse elezioni regionali, dovrebbe rimanere a Bruxelles dove ha il ruolo di capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo. Ancora nulla di ufficiale, si attende la seduta del primo consiglio regionale della Calabria per l’annuncio. Tridico, almeno di sorprese, resterà in Europa, confermando di fatto quel dubbio che ha sempre accompagnato la sua campagna elettorale dove, più volte interpellato, non ha mai voluto dare risposte certe sulla permanenza in Regione in caso di sconfitta.

“Tridico d’accordo con Occhiuto”

“Come volevasi dimostrare quello d’accordo con Occhiuto non ero io ma Tridico. Il professore, dopo avere fatto finta di competere, abbandona la Calabria e torna a Bruxelles dopo avere svolto il compito che il Sistema gli aveva assegnato: diffamare Toscano dopo averlo falsamente presentato come protesi di Occhiuto. La Calabria è terra di tragedie, simulazioni e dissimulazioni. Certi giochini li conosciamo e non ci impressionano. Noi resteremo qui a fare opposizione dura ad Occhiuto nel Paese reale, Tridico torni a godersi a Bruxelles gli immeritati privilegi che si è guadagnato con le sue discutibili condotte”, è quanto afferma Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana e Popolare.