Calabria, Strangio: “il successo di Forza Italia non sorprende, è figlio della scelta di fare del partito la casa dei moderati”

Forza Italia alle scorse elezioni regionali in Calabria ha sfondato il tetto del 30 per cento divenendo ampiamente il primo partito in Regione con ben 7 consiglieri eletti nella lista ufficiale del partito e altri 4 nella lista sorella “Occhiuto Presidente”, oltre al Governatore Roberto Occhiuto che, il primo presidente nella storia del regionalismo calabrese ad essere rieletto per un secondo mandato. Ciò avviene grazie allo straordinario lavoro, alla sagacia e all’intelligenza politica del Segretario regionale del partito, Francesco Cannizzaro. Forza Italia Calabria, infatti, ha anticipato le scelte del partito nazionale divenendo da tempo la “casa dei moderati”; di quegli ex-socialisti, ex-democristiani delusi da una sinistra che ha oramai chiuso il capitolo del centrosinistra per fare scelte sempre più estreme. PD, Movimento 5 Stelle e AVS si inseguono oramai su posizioni di estrema sinistra. Forza Italia, invece, è riuscita ad aprirsi e a valorizzare energie ed esperienze espressione di storie e tradizioni politiche diverse a cui ha offerto nuovo spazio e nuova agibilità politica”. E’ quanto afferma Giuseppe Strangio, Responsabile dipartimento Organizzazione del Coordinamento di Forza Italia Grande Città di Reggio Calabria.

“Nuovo manifesto dei valori”

“Lo scorso 28 settembre a Telese, il partito nazionale si è dato un nuovo “Manifesto dei Valori” che segna formalmente l’avvio a una nuova stagione per Forza Italia, aggiornandone l’ancoraggio ideale, politico e culturale, e riaffermando i principi di liberta, laicità, democrazia interna, nel solo della tradizione riformista, liberale, cattolica e moderata che ha sempre caratterizzato il partito. In Calabria questo processo è partito anzitempo e ha subito di recente un’accelerazione. Il buon governo del Presidente Roberto Occhiuto, la concretezza politica e operativa del Segretario regionale Francesco Cannizzaro, il modello d’eccellenza interpretato dall’eurodeputata Giusi Princi sono divenuti il catalizzatore di un processo politico che ha sedimentato e che ha dato frutti straordinari, come quelli rappresentati dal dato solo apparentemente sorprendente di Forza Italia in Calabria”, rimarca Strangio.

“Naturale risultato di un processo di crescita e di rilancio della nuova Forza Italia che parte dalla Calabria”

“Per chi come noi ha percorso questo cammino o, ancor di più, per chi questo cammino lo ha prima immaginato e poi efficacemente realizzato, l’epilogo non può risultare sorprendete. È, semmai, il naturale risultato di un processo di crescita e di rilancio della nuova Forza Italia che parte dalla Calabria, che riscopre il valore del territorio con “Radici” e che guarda con fiducia al futuro, proponendo ai moderati italiani un approdo sicuro, fatto di buona politica e di capacità di governo. Le prossime elezioni comunali rappresenteranno la tappa successiva del percorso che condurrà il partito reggino a guidare la città di Reggio Calabria e la sua area metropolitana. Un comprensorio vasto e attrattivo che si dovrà aprire oltre lo Stretto abbracciando l’area metropolitana di Messina. Mentre partiranno i lavori del Ponte occorrerà mettere a sistema un territorio che ricomprende quasi un milione di abitanti, due università, porti commerciali e turistici, un aeroporto in grande crescita, due parchi nazionali e bellezze paesaggistiche e culturali ineguagliabili. Con il prossimo passaggio elettorale che vedrà certamente Forza Italia in prima fila, la Città Metropolitana di Reggio Calabria verrà finalmente restituita nelle mani sicure di chi come noi l’ha prima immaginata sulla carta, poi l’ha testardamente introdotta nell’ordinamento giuridico italiano ed ora dovrà renderla forte e farla crescere”, conclude Strangio.