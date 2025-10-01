Calabria, Straface: “Pasquale Tridico solo aprendo la bocca ha fatto più danni di Attila”

“Caro signor Giuseppe Conte, qui non è che Occhiuto fa battute.

Qui è il suo candidato che in poche settimane è diventato un personaggio da commedia all’italiana”. Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia. “Forse i suoi compagni di partito non la informano a dovere di ciò che accade in Calabria – e del resto arrossiscono ogni giorno anche loro di fronte alle innumerevoli gaffe dell’ex presidente dell’Inps -, ma solo parlando il vostro professore ha già fatto fare una miriade di cattive figure alla Regione che fortunatamente non governerà. Dalle tre province a Bagnaro Calabro, da Diamante nella costa degli Dei alla pretesa di convocare – da presidente della Giunta – il Consiglio regionale, dalla fuga a Bruxelles per spegnere le candeline alla residenza lasciata a Roma, dalla grotta del Romito al video fake di Liguori… e mi fermo qui per non infierire”, rimarca Straface.

“Caro Conte, Pasquale Tridico solo aprendo la bocca ha fatto più danni di Attila. Con lui la politica calabrese è tornata dopo anni ad essere derisa e scimmiottata dai media e dai comici delle tv nazionali. Per favore… riportate a Bruxelles questo personaggio. C’è un volo di linea diretto da Lamezia proprio lunedì mattina, un volo low-cost adesso presente grazie al governo Occhiuto: comprategli subito un biglietto di sola andata”, conclude Straface.