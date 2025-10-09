Calabria, Siracusano: “Occhiuto ha dato tutto. Ha sofferto più per il fango giudiziario che per l’intervento al cuore”

In un’intervista a “Il Giornale”, il sottosegretario Matilde Siracusano, compagna del Presidente Occhiuto, racconta gli ultimi mesi da Governatore: “Roberto ha sofferto più per il fango giudiziario che per l’intervento al cuore, quando sei innocente stai come una bestia”, sottolineando il “rigore con cui vive la politica per respingere le accuse di corruzione“. Siracusano critica il Movimento 5 Stelle: “hanno scritto e detto cose schifose, non vere, i grillini avevano giurato che mai avrebbero utilizzato l’inchiesta e invece l’hanno fatto dalle Marche in poi per raccattare qualche voto”.

“Vittoria bellissima e faticosa”

“La vittoria? Bellissima e faticosa, abbiamo girato la Calabria in lungo e in largo, abbiamo conosciuto persone, fatto selfie con i giovani nei borghi. Un trionfo atteso perché sapevamo che il suo lavoro avrebbe convinto i calabresi, ce lo dicevano i sondaggi umani. In questo Roberto è una macchina, è maniacale e rigoroso, non solo sotto il profilo della legalità, non si ferma mai come un furetto, non gli piace andare in vacanza. Roberto non è un istintivo come me, lui sulle cose ragiona e ragiona. Poi magari segue il mio istinto, passo ore a spiegargli la mia opinione, dice che sono ridondante”, evidenzia Siracusano.