Calabria protagonista nella transizione energetica: Greenvolt vince asta Terna per maxi progetto di batterie

Greenvolt Group (controllato da KKR), attraverso Greenvolt Power, è tra i principali vincitori della prima asta italiana su larga scala per l’accumulo di energia a batteria (BESS), lanciata da TERNA nell’ambito del MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico). In quest’asta, Greenvolt si è aggiudicata un contratto di 15 anni indicizzato all’indice dei prezzi al consumo (CPI) per 499MWh con il suo progetto localizzato nell’area Sud & Calabria, a un prezzo superiore alla media assegnata in quella zona.

Il progetto di Greenvolt, con una capacità stimata totale di 75MW / 600MWh, sarà il primo sistema a batteria Li-Ion con 8 ore di accumulo del Gruppo e si appresta a diventare uno dei più grandi progetti di storage di lunga durata in Europa nei prossimi anni, a testimonianza anche dell’impegno dell’azienda verso sistemi BESS standalone in grado di aumentare la flessibilità della rete e supportare una maggiore integrazione delle rinnovabili.

I risultati dell’asta hanno dimostrato un forte interesse di mercato e una grande competitività, con una domanda oltre quattro volte superiore all’offerta disponibile — sono stati assegnati 10 GWh di capacità di accumulo, a fronte di oltre 40 GWh presentati. L’area Sud & Calabria ha raggiunto la propria massima assegnazione con solo tre sviluppatori selezionati.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’esito dell’asta italiana, ottenuto in un contesto di forte competitività. Le batterie, settore in cui Greenvolt è tra i principali player europei, sono fondamentali per garantire la stabilità della rete in una fase di forte espansione delle energie rinnovabili. Allo stesso tempo, questo contratto quindicennale rappresenta un chiaro rafforzamento delle nostre attività nel mercato italiano”, ha dichiarato João Manso Neto, CEO di Greenvolt Group.

L’asta MACSE, la prima di tre previste fino al 2028, è stata lanciata da TERNA per garantire flessibilità al sistema e supportare la decarbonizzazione del settore elettrico italiano. Sono previste altre due aste entro il 2028, con l’obiettivo di raggiungere 70 GWh di capacità operativa entro il 2030.

Greenvolt Group, attraverso Greenvolt Power, è tra i principali sviluppatori di progetti eolici, solari e di storage su larga scala in Europa. La società possiede un portafoglio complessivo di 14,1 GW in 19 Paesi, di cui 4,7 GW di progetti BESS. L’Italia rappresenta un mercato strategico, dove team locali di esperti contribuiscono alla transizione energetica del Paese sia attraverso progetti su larga scala, sia tramite la generazione distribuita con Greenvolt Next.