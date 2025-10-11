Calabria, paura nella notte: incendiate due auto di un Presidente del Consiglio Comunale

Tanta paura, nella notte tra venerdì e sabato, a Villapiana, in provincia di Cosenza, dove si è verificato un grave atto intimidatorio. Vittima il Presidente del Consiglio Comunale Joseph Guida. Due auto, di proprietà della famiglia, sono infatti state incendiate da ignoti, provocando l’allargamento del rogo anche nel centro storico e l’intervento delle forze dell’ordine. Le due vetture, una Fiat Grande Punto e una Panda, erano parcheggiate nelle vicinanze dell’abitazione della famiglia Guida. Giovane Presidente del Consiglio Comunale, guida è anche segretario cittadino del PD. Sull’intimidazione hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio.

Tanta solidarietà, sui social e non solo, nei confronti di Guida. Tra i messaggi, anche quello di Nicola Irto: “ho appena sentito Joseph Guida, segretario del PD di Villapiana e presidente del Consiglio comunale, vittima di un grave atto intimidatorio: l’incendio delle due auto di famiglia. A lui e ai suoi familiari ho espresso solidarietà, vicinanza e sostegno a nome mio e della comunità democratica del Partito Democratico Calabria. Non lo lasceremo da solo!”.