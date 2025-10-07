Calabria, Occhiuto torna in Cittadella: “ora l’uscita dal commissariamento della sanità, la giunta la faremo insieme ai partiti”

“Riprendiamo da dove eravamo rimasti perché i calabresi hanno chiesto questo attraverso un voto consapevole, la Calabria ha dimostrato di essere una regione che non vota più come molti pensano in Italia, cioè non vota per chi promette reddito di cittadinanza, per chi promette assunzioni forestali”, è quanto ha affermato il Governatore Roberto Occhiuto nel tornare in Cittadella Regionale dopo l’esito positivo delle elezioni regionali. “I cittadini hanno apprezzato il modo onesto di fare campagna elettorale, io ho detto che non avevo la bacchetta magica, ma ho fatto un consuntivo delle cose realizzate e evidentemente i calabresi hanno apprezzato la qualità e la quantità dell’impegno, quindi sono molto riconoscente ai calabresi per l’immagine che hanno dato della Calabria in Italia attraverso le elezioni”, rimarca Occhiuto.

“Basta con il commissariamento in sanità”

“Lavorerò sin da subito sul dossier dell’uscita della sanità calabrese dal commissariamento e già oggi chiamerò i dirigenti apicali della Ragioneria generale dello Stato e del ministero della Salute per avere un appuntamento nei prossimi giorni perché vorrei riscuotere questa promessa della Meloni al più presto. L’ho sentita ieri sera, era molto contenta del risultato avuto in Calabria e abbiamo avuto una piacevolissima telefonata come sempre”, spiega Occhiuto.

“La giunta la fermo insieme”

“Credo che tutti possano essere soddisfatti del risultato avuto e la Giunta la faremo collegialmente. Io ho rapporti di straordinaria amicizia con i vertici di Fratelli d’Italia e della Lega, non abbiamo mai litigato prima, non litigheremo certo per la Giunta, la faremo insieme. Ci sarà forse anche qualche tecnico ma ci rifletterò in questi giorni”, ha evidenziato Occhiuto.

Dimissioni

“Non mi sono dimesso per un avviso di garanzia, mi sono dimesso quando ho visto che qui in questo palazzo mi vedevano come un presidente azzoppato, dimezzato, come un ex presidente. Oggi sono andato giù al bar a prendere un caffè, ho visto che molti sono contenti di sapere che lavoreranno con me per 5 anni“, sottolinea Occhiuto.