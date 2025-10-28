Calabria, Occhiuto nominato commissario alla sanità: “fase di transizione verso la gestione ordinaria”

“Il percorso per l’uscita della Calabria dal commissariamento della sanità prosegue. Oggi sono stato a Palazzo Chigi, dove ho ribadito al governo che, dopo oltre quindici anni, la nostra Regione è finalmente pronta a compiere questo importante passo“. E’ quanto afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“In questa fase di transizione verso la gestione ordinaria, il Consiglio dei ministri mi ha nuovamente nominato commissario, così da garantire nelle prossime settimane la piena operatività della governance sanitaria regionale”, conclude Occhiuto.